Trendyol Süper Lig maçında Antalyaspor-Başakşehir maçında karşı karşıya gelecek. Antalyaspor-Başakşehir hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Antalyaspor-Başakşehir maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Antalyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Başakşehir hangi kanalda, şifresiz mi?

Antalyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Başakşehir hangi kanalda, şifresiz mi?

Antalyaspor- Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Antalyaspor- Başakşehir maçı şifresiz mi ve Antalyaspor- Başakşehir maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Antalyaspor- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Başakşehirhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

29-10-2023 ANTALYASPOR VS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Antalyaspor ile Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN?

Antalyaspor-Başakşehir Maçı, 29 Ekim Pazar günü oynanacak.

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Başakşehir Maçı, saat 19:00 başlayacak.

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ve Başakşehir, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.