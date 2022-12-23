Antalyaspor - Ankaragücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Aralık Antalyaspor - Ankaragücü maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçta 2. yarı oynanırken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Aralık Antalyaspor - Ankaragücü maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 15. haftasında Antalyaspor - Ankaragücü karşı karşıya geldi. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçı kaç kaç, maç bitti mi?
Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı 23 Aralık 2022 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Antalyaspor - Ankaragücü maçını Bein Sports 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları yazacağız.
Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022