Antalyaspor - Ankaragücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Aralık Antalyaspor - Ankaragücü maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçta 2. yarı oynanırken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Aralık Antalyaspor - Ankaragücü maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...