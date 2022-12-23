Antalyaspor - Ankaragücü maçı canlı izle! 23 Aralık Süper Lig Antalyaspor - Ankaragücü maçı canlı izleme linki var mı? Maç saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig, Dünya Kupası arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 15. haftanın ilk maçları oynanacak. İlk maçlardan birisi de Antalyaspor - Ankaragücü maçı oldu. Maçı canlı izlemek isteyenler Google'da, Antalyaspor - Ankaragücü maçı canlı izle! 23 Aralık Süper Lig Antalyaspor - Ankaragücü maçı canlı izleme linki var mı? Maç saat kaçta, hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın yerleri...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Bu hafta 15. hafta maçları oynanacak. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçı canlı izle! 23 Aralık Süper Lig Antalyaspor - Ankaragücü maçı canlı izleme linki var mı?
Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı 23 Aralık 2022 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Antalyaspor - Ankaragücü maçını Bein Sports 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 2 ekranlarından veya Bein Sports TOD TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
BİLAL GÖLEN(1. Yardımcı Hakem)
MURAT ALTAN(2. Yardımcı Hakem)
OĞUZHAN AKSU(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜR YANKAYA(VAR)
ERKAN ENGİN(AVAR)
EROL ERSOY(Gözlemci)
SÜLEYMAN ABAY(Gözlemci)
SERKAN SARIÖZ(Temsilci)
BÜLENT BALTA(Temsilci)
SONER ÖZDEMİR(Temsilci)
HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)
Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022