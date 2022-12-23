Antalyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Antalyaspor - Ankaragücü maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?
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Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Antalyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Antalyaspor - Ankaragücü maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...
Antalyaspor - Ankaragücü maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?
Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı 23 Aralık 2022 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Antalyaspor - Ankaragücü maçını Bein Sports 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç 2-0 Ankaragücü'nün galibiyeti ile sonuçlandı. Ankaragücü 3 puanın sahibi oldu.
Maç 2-0 Ankaragücü kazandı. Gol olduğunda detayları yazacağız.
Ankaragücü'nün golleri:
- 64. dakika : Jese
- 90+11. dakika : Ali Sowe
MAÇ SONUCU : ANTALYASPOR 0 - 2 ANKARAGÜCÜ
Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır.
Maç, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022