Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Antalyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Antalyaspor - Ankaragücü maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

Antalyaspor - Ankaragücü maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı 23 Aralık 2022 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Ankaragücü maçını Bein Sports 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 2-0 Ankaragücü'nün galibiyeti ile sonuçlandı. Ankaragücü 3 puanın sahibi oldu.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 2-0 Ankaragücü kazandı. Gol olduğunda detayları yazacağız.

Ankaragücü'nün golleri:

64. dakika : Jese

Jese 90+11. dakika : Ali Sowe

MAÇ SONUCU : ANTALYASPOR 0 - 2 ANKARAGÜCÜ

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.