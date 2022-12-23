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Antalyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Antalyaspor - Ankaragücü maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

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Antalyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Antalyaspor - Ankaragücü maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Antalyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Antalyaspor - Ankaragücü maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

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Antalyaspor - Ankaragücü maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı 23 Aralık 2022 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.

Antalyaspor - Ankaragücü maçını Bein Sports 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç 2-0 Ankaragücü'nün galibiyeti ile sonuçlandı. Ankaragücü 3 puanın sahibi oldu.

Maç 2-0 Ankaragücü kazandı. Gol olduğunda detayları yazacağız.

Ankaragücü'nün golleri:

  • 64. dakika : Jese
  • 90+11. dakika : Ali Sowe

MAÇ SONUCU : ANTALYASPOR 0 - 2 ANKARAGÜCÜ

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır.

Maç, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MKE Ankaragücü Antalyaspor Gündem Spor Haberler

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