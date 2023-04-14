Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Antalyaspor - Alanyaspor takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Alanyaspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Antalyaspor - Alanyaspor takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Alanyaspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir?

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat 20.30'da başlayacak.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.