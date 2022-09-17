Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ve Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Ligde 13. sırada yer alan Antalyaspor, lig beşincisi Adana Demirspor'u ağırlayacak. Peki, Antalyaspor- Adana Demirspor maçı ne zaman? Antalyaspor- Adana Demirspor saat kaçta? Antalyaspor- Adana Demirspor hangi kanalda? Detayları haberimizde…
Antalyaspor ile oynadığı son 10 maçta bir mağlubiyet alana Adana Demirspor, Antalyaspor'un konuğu oluyor. Maçın başlamasını bekleyen taraftarlar ise Antalyaspor- Adana Demirspor maçının ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, Antalyaspor- Adana Demirspor maçı ne zaman? Antalyaspor- Adana Demirspor saat kaçta? Antalyaspor- Adana Demirspor hangi kanalda? İşte detaylar…
ANTALYASPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Antalyaspor ve Adana Demirspor karşılaşması 17 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Antalyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.
Adana Demirspor'u konuk ettiği dört Süper Lig maçının birini kaybeden Antalyaspor, tek mağlubiyetini geçen sezon Ersun Yanal yönetiminde çıktığı son karşılaşmada aldı.