Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ve Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Ligde 13. sırada yer alan Antalyaspor, lig beşincisi Adana Demirspor'u ağırlayacak. Peki, Antalyaspor- Adana Demirspor maçı ne zaman? Antalyaspor- Adana Demirspor saat kaçta? Antalyaspor- Adana Demirspor hangi kanalda? Detayları haberimizde…

Antalyaspor ile oynadığı son 10 maçta bir mağlubiyet alana Adana Demirspor, Antalyaspor'un konuğu oluyor. Maçın başlamasını bekleyen taraftarlar ise Antalyaspor- Adana Demirspor maçının ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, Antalyaspor- Adana Demirspor maçı ne zaman? Antalyaspor- Adana Demirspor saat kaçta? Antalyaspor- Adana Demirspor hangi kanalda? İşte detaylar…

ANTALYASPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ve Adana Demirspor karşılaşması 17 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Antalyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.

Adana Demirspor'u konuk ettiği dört Süper Lig maçının birini kaybeden Antalyaspor, tek mağlubiyetini geçen sezon Ersun Yanal yönetiminde çıktığı son karşılaşmada aldı.