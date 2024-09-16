Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Antalyaspor ADS golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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ANTALYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Antalyaspor Adana Demirspormaçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
ANTALYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI YAYIN
Antalyaspor Adana Demirspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
ANTALYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Antalyaspor Adana Demirspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
ANTALYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Antalyaspor Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
ANTALYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalyaspor Adana Demirspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
ANTALYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Antalyaspor Adana Demirspor maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.