Antalya'yı Yıl Başından Bu Yana Ziyaret Eden Turist Sayısı 6 Milyonu Geçti

Antalya'da turizm verileri yüz güldürmeye devam ediyor. 1 Ocak-6 Temmuz tarihleri arasında kente hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyon 14 bin 412 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 27 olarak gerçekleşti.

ANTALYA'yı yıl başından bu yana hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 6 milyonu geçti.

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da turizm verileri yüz güldürmeye devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak- 6 Temmuz tarihleri arasında kente hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyon 14 bin 412 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 27, sayısal olarak ise 1 milyon 280 bin 729 olarak gerçekleşti. Temmuz ayının ilk altı gününde ise hava yoluyla kente gelen turist sayısı 490 bin 762 oldu. (DHA

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Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)-