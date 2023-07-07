Antalya'yı Yıl Başından Bu Yana Ziyaret Eden Turist Sayısı 6 Milyonu Geçti

Antalya'yı yıl başından bu yana hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 6 milyonu geçti. Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da turizm verileri yüz güldürmeye devam ediyor. 1 Ocak- 6 Temmuz tarihleri arasında kente hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyon 14 bin 412 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 27, sayısal olarak ise 1 milyon 280 bin 729 olarak gerçekleşti. Temmuz ayının ilk altı gününde ise hava yoluyla kente gelen turist sayısı 490 bin 762 oldu.

ANTALYA'yı yıl başından bu yana hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 6 milyonu geçti.

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da turizm verileri yüz güldürmeye devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak- 6 Temmuz tarihleri arasında kente hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyon 14 bin 412 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 27, sayısal olarak ise 1 milyon 280 bin 729 olarak gerçekleşti. Temmuz ayının ilk altı gününde ise hava yoluyla kente gelen turist sayısı 490 bin 762 oldu.