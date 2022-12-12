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Antalya yarın lodos var mı? 13 Aralık Antalya hava durumu nasıl? Antalya'da yağmur yağacak mı?

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Antalya yarın lodos var mı? 13 Aralık Antalya hava durumu nasıl? Antalya'da yağmur yağacak mı?

Dün akşam saatlerinde Antalya'da meydana gelen aşırı yağışına ardından felaket yaşandı. Birçok vatandaşın zor bir gece yaşamasının ardından Antalya yarın lodos var mı? 13 Aralık Antalya hava durumu nasıl? Antalya'da yağmur yağacak mı? soruları merak edildi. İşte merak edilenler...

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Antalya'da yoğun yağış sonrası kentte sel felaketi yaşandı. Birçok evin zarar aldığı Antalya'nın yarınki hava durumu merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Antalya yarın lodos var mı? 13 Aralık Antalya hava durumu nasıl? Antalya'da yağmur yağacak mı? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.

ANTALYA YARIN LODOS VAR MI?

Meteroloji'ye göre 13 Aralık Antalya hava durumu şöyle;

Antalya yarın lodos var mı? 13 Aralık Antalya hava durumu nasıl? Antalya'da yağmur yağacak mı?

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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