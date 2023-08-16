Üye Girişi
Haberler

Antalya yangın söndü mü? 16 Ağustos Antalya yangını devam ediyor mu?

Gündem Haberleri

Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak orman yangınları da peş peşe çıkmaya başladı. Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Peki, 16 Ağustos Antalya yangını devam ediyor mu? Antalya yangın söndü mü?

Antalya, Eskişehir, Bolu, Bayburt ve Bingöl'de peş peşe orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyorAntalya, Eskişehir, Bolu, Bayburt ve Bingöl'de peş peşe orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

Ülkemizin bazı illerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Peki, Antalya yangın söndü mü? 16 Ağustos Antalya yangını devam ediyor mu?

ANTALYA YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör, 2 gece görüşlü helikopter olmak üzere toplam 450 kişilik bir ekibin müdahale ettiği bildirildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda ekip ile vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Düden alanı mevkiinde devam eden yangın bölgesinde ağırlıklı olarak Kızılçam ve Karaçam ağaçları bulunuyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Antalya Gündem Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title