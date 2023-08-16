Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak orman yangınları da peş peşe çıkmaya başladı. Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Peki, 16 Ağustos Antalya yangını devam ediyor mu? Antalya yangın söndü mü?

Ülkemizin bazı illerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Peki, Antalya yangın söndü mü? 16 Ağustos Antalya yangını devam ediyor mu?

ANTALYA YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör, 2 gece görüşlü helikopter olmak üzere toplam 450 kişilik bir ekibin müdahale ettiği bildirildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda ekip ile vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Düden alanı mevkiinde devam eden yangın bölgesinde ağırlıklı olarak Kızılçam ve Karaçam ağaçları bulunuyor.