ANTALYA YANGIN SON DAKİKA | Antalya yangın söndürüldü mü? Antalya yangın son durum nedir?

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin dört bir yanında baş gösteren orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Antalya yangın son dakika! Antalya yangın söndürüldü mü? Antalya yangın son durum nedir? İşte detaylar…