Antalya yangın mı çıktı? Antalya'da nerede yangın çıktı?

Antalya'da yangın mı çıktı? Antalya'nın hangi bölgesinde yangın çıktığına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Antalya yangın mı çıktı? Antalya'da neresi yanıyor? İşte detaylar...

Antalya yangın mı çıktı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından Antalya'da ortaya çıkan yangının detayları araştırılıyor. Antalya'da neresi yanıyor merak konusu oldu. Peki, Antalya yangın mı çıktı? Antalya'da neresi yanıyor? Detaylar haberimizde...

ANTALYA YANGIN MI ÇIKTI?

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, karada tadilatı yapılan lüks teknelere, oradan da ormanlık alana sıçradı. Yangın 3 saatin ardından kontrol altına alındı.

ANTALYA'DA NEREDE YANGIN ÇIKTI?

Antalya'da Aksu Çayı kenarında ot yangını olarak çıkan, önce bakım yapılan teknelere, ardından ormana sıçrayan yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. 1 hektar kızılçam alanının zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılıyor.

KONTROL ALTINDA

Yangında tekne alev alev yanarken, ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı. 1 hektar kızılçam alanının zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılıyor.