Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir yağışlı hava dalgası uyarısında bulundu. Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Peki, Antalya yağmur bekleniyor mu? Antalya'da sel riski var mı?

Antalya yağmur bekleniyor mu? Sorusu, ülkenin bazı noktalarında başlamakta olan yağış nedeniyle araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış beklenen Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için "sarı", Rize ile Artvin içinse "turuncu" uyarıda bulunurken, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Peki, Antalya yağmur bekleniyor mu? Antalya'da sel riski var mı?

ANTALYA YAĞMUR BEKLENİYOR MU?

Eylül ayıyla birlikte ülke genelinde hava serinlemeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) uyarı üstüne uyarı geliyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Adana, Antalya, Burdur, Denizli, Hatay, Mersin, Muğla ve Osmaniye için "sarı", Rize ile Artvin içinse "turuncu" uyarıda bulunuldu.

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

"SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Birçok bölge için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapan MGM, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Adana, Rize ve Artvin çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Muğla ve Aydın'ın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."