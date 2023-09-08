Antalya'ya ziyaretçi sayısında artış yaşandı

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısında önemli bir artış olduğunu belirtti. Rusya Federasyonu en yüksek pazar payına sahip milliyet oldu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya gelen ziyaretçi sayısında ön görülerine paralel bir artış yaşandığını belirterek, "Ana pazarlarımızdan olan Rusya Federasyonu geçen yıla göre yüzde 32,5 oranında büyüyerek en yüksek pazar payına sahip milliyet oldu" dedi.

2023 yılı Ocak-Ağustos aylarında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 oranında artış gösterdiği bilgisini paylaşan Kavaloğlu, Ruslar'ın en fazla tercih ettiği tatil noktasının Antalya olduğuna dikkat çekti. Antalya'nın turizmde bir diğer büyük hacimli kaynak pazarı olan Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısının 2 milyonu aşarak geçen yıla göre yüzde 17,3 büyüme gösterdiğini kaydeden Kavaloğlu, "Almanya dünyada sayı ve harcama bakımından en büyük hacme sahip kaynak pazarlardan birisi durumunda. Bu pazardan daha yüksek beklentilerimiz var. Türkiye talebinin özellikle kış döneminde daha da artacağını bekliyoruz. Birleşik Krallık 1 milyona yaklaşan ziyaretçi sayısı ile Antalya için tüm zamanların rekorunu kırdı ve geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15 oranında büyüdü" diye konuştu.

Polonya'nın, büyük potansiyel barındıran önemli bir kaynak olduğunu, yükselişini beklentileri doğrultusunda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 oranında artırarak milliyet pazar payında 4. sırada yer aldığını söyleyen Kavaloğlu şöyle devam etti: "Savaş nedeni ile büyük kayıp yaşadığımız Ukrayna da büyüme trendine girerek yüzde 100'ü aşan talep ile 10. sırada yer aldı. Kış döneminde de geçen yıla göre artış sürecinin devam etmesini bekliyoruz. Çalışmalarımız, turizm hareketlerinin 12 ay talep eğrisinin orantılı şekilde devam etmesi yönünde sürmektedir". - ANTALYA