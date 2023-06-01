Antalya'ya turist akını devam ediyor

TÜRKİYE'nin turizm kenti Antalya'ya 1 Ocak- 31 Mayıs tarihleri arasında, havayoluyla 3 milyon 405 bin 458 turist geldi.

Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı olan Antalya'yı, 1 Ocak- 31 Mayıs tarihleri arasında havayoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 oldu.

2023 yılında Antalya'yı havayoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından milletler sıralamasında Alman turistler liderliğini korudu. 1 Ocak- 31 Mayıs tarihleri arasında Antalya'ya en çok turist yüzde 26,32'lik oran ve 827 bin 618 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı yüzde 24,92 oran ve 783 bin 737 turistle Rusya, sonra da yüzde 11,20 oran ve 352 bin 184 turistle İngiltere takip etti. Beş aylık dönemde havayoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Litvanya, Kazakistan, İsrail, Belçika ve Ukrayna oldu.