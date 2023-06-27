Antalya'ya kara yoluyla gelen tatilcilerde araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından turizm kenti Antalya'ya yalnızca hava yoluyla değil, kara yoluyla da tatilcilerin gelişi sürüyor. Kentin giriş noktalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Döşemealtı ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri, 2 kilometreyi bulan araç kuyruğunda tatilcilere çikolata ve kolonya ikram etti.

KURBAN Bayramı'nda tüm otellerin dolduğu Antalya'ya kara yoluyla gelişler devam ediyor. Kentin giriş noktalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Döşemealtı ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri, 2 kilometreyi bulan araç kuyruğunda tatilcilere çikolata ve kolonya ikram etti.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından turizm kenti Antalya'ya yalnızca hava yoluyla değil, kara yoluyla da tatilcilerin gelişi sürüyor. Kente kara yoluyla gelenler 7 giriş noktasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından tek tek durdurulup kontrol ediliyor. Sürücü ve yolcuların genel bilgi taramalarının (GBT) yanı sıra araçlarda da arama yapılıyor.

Bu arada, bayram öncesi uygulama noktasından geçen araç sayısı da arttı. Bayram öncesinde günde yaklaşık 3 bin 500 aracın giriş yaptığı noktada sayı 5 bine çıktı. Günlük giriş yapan araç sayısının daha da artması bekleniyor.