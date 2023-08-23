Antalya'ya Hava Yoluyla Gelen Turist Sayısı Yüzde 20 Arttı

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-22 Ağustos tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 20 artış kaydederek 10 milyon 64 bin 782 oldu. Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da sektör verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-22 Ağustos tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 20 artış kaydederek 10 milyon 64 bin 782 oldu.

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da sektör verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya, 2023 turizm sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre turizmin gözde tatil merkezlerinden birisi olan Antalya'ya 2023 yılının 1 Ocak-22 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 64 bin 782 olarak gerçekleşti.

"Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış"

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da 2023 yılının turizm verileri, 2022 yılının 1 Ocak-22 Ağustos tarihlerine göre yüzde 20 artış kaydetti. Ağustos ayının ilk 22 günü baz alındığında ise 2022 yılına göre yüzde 10 artış gerçekleşerek 1 milyon 880 bin 693 olarak gerçekleşti.

"2019 aynı dönemi geride kaldı"

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılında 1 Ocak-22 Ağustos hava yoluyla 10 milyon 5 bin 325 turist gelirken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 10 milyon 64 bin 782 olarak gerçekleşti. Bu sayı ile Antalya, turizmde rekorlar yılı diye tabir edilen 2019'u geride bıraktı. - ANTALYA