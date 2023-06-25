Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu aşarak yeni bir rekora imza attı. 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. 24 Haziran cumartesi günü hava yoluyla dış hatlardan Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 90 bin 853 olarak gerçekleşirken yeni bir günlük turist giriş rekoru kırıldı. 10-24 Haziran arası 1 milyonu aşkın turist hava yoluyla Antalya'ya geldi.

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu geride bıraktı

Dün hava yoluyla dış hatlardan Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 90 bin 853 gerçekleşerek yeni bir rekora imza atıldı

ANTALYA - Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya'yı hava yoluyla 1 Ocak-24 Haziran tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 5 milyonu aştı. Ayrıca 24 Haziran cumartesi günü hava yoluyla dış hatlardan Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 90 bin 853 olarak gerçekleşirken yeni bir rekora imza atıldı.

Eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan Akdeniz'in incisi, turizm başkenti Antalya'da, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-24 Haziran itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 71 bin 305 olarak gerçekleşti.

Turizm rakamlarında 2022'ye göre yüzde 32 artış var

2023 yılının ilk dört ayına turizm noktasında rekorlarla başlan Antalya'yı, 2022 yılının 1 Ocak-24 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla 3 milyon 853 bin 348 turist ziyaret ederken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 5 milyon 71 bin 305 olarak gerçekleşerek artış yüzde 32 oldu. 2023 yılının 1 Haziran-24 Haziran tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 artış kaydetti.

2023 yılı günlük turist giriş rekoru kırıldı

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, turizm de rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılında kırılan hava yoluyla günlük 90 bin turist girişi 2023 yılı 24 Haziran itibariyle tekrarlandı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 24 Haziran günü itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısı 90 bin 853 kişi olarak gerçekleşirken 2023 yılı günlük turist giriş rekoru kırıldı.

10-24 Haziran arası 1 milyonu aşkın turist hava yoluyla Antalya'ya geldi

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da 2023 yılının turizm verilerindeki yükseliş trendi tüm hızıyla devam ediyor. 1 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 4 milyon 62 bin 891 olarak gerçekleşirken bu sayı 1 Ocak-24 Haziran tarihleri arasında 5 milyon 71 bin 305 olarak gerçekleşti. Bu sayılarla birlikte 10-24 Haziran arası Antalya'yı hava yoluyla 1 Milyonu aşkın turist ziyaret etmiş oldu.