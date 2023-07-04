- Antalya'ya bayramda tatilci yağdı, rakam beklenenin iki katı oldu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk:

"300 bin misafir beklerken bu rakamın, eş dost, karavan ile çadır turizmiyle 600-700 bini buldu"

-"Bayram dönemindeki rakam 3 milyona yakın bir seyahat olduğunu gördük"

ANTALYA - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, kente 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 700 bine yakın yerli turistin geldiğini, ülke genelinde ise bu rakamın 3 milyonu bulduğunu kaydetti.

Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi konumundaki turizm kenti Antalya'ya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, hem havadan hem karadan ziyaretçi akınına uğradı. Kentteki 5 yıldızlı otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, tüm plajlar ve tarihi turistik yerler ziyaretçileri ağırladı. Bayramdan önce turizmciler 300 bine yakın bir hareketlilik beklerken bu rakam, iki katını aşarak 700 bini buldu.

"700 bin misafir ağırladı"

Doluluğun yaşandığı The Marmara Otel'de konuşan Kuk, geride kalan 9 günlük Kurban Bayramı tatilini hem Antalya hem de ülke genelinde değerlendirdi.

9 günlük tatilin Antalya için verimli ve dolu dolu geçtiğinin altını çizen Kuk, 300 bin misafir beklerken bu rakamın, eş dost, karavan ile çadır turizmiyle 600-700 bini bulduğunu kaydetti.

"Erken planlama yapıldı"

Pandemiden bu yana ek yüksek yoğunluğa ulaştıklarını dile getiren Kuk," Turizmciler olarak güzel bir bayram dönemi geçirdik. Tatil dönemlerinin erkenden açıklanması sektörün hep faydasına oldu. Çünkü ona göre planlamalar yapılıyor, paket fiyatlar açıklanıyor. Tüketiciler planlamasını erken yapıyor. Misafir 9 günlük tatilde 5 günü, eş dost akraba diğer 4 günü tatil yaparak geçiriyor. Son dakikaya kaldığı zaman planlama yapmada zorluk oluyor. İleri yıllarda da erkenden açıklanırsa güzel olacaktır" dedi.

"2 milyon ülke geneli"

Geçen yıla oranla bayram hareketliliğinin çok yüksek olduğunu belirten Kuk, "İnsanlar pandemi endişesinden kurtuldu. Bu sene Kurban Bayramı tatilinde bunu açıkça gördük. Bütün sahillerimiz doluydu. Biz 2 milyonun insanın bu dönemde, tatil amaçlı, eş dost akrana ziyareti için tatile çıkacağını düşünmüştük. Bayram dönemindeki rakam 3 milyona yakın bir seyahat olduğunu gördük. Bunun 600-700 bini Antalya, 500 bini Ege Bölgesi'ne diğer 1 buçuk milyonun üzerinde kişi ise diğer bölgelerdeki turistik yerleri ve akraba ziyaretini tercih etti. verimli ve güzel bir bayram tatili geçirdik" ifadelerine yer verdi.

Kuk, Antalya ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilcilerin çoğunluğunun 5 yıldızlı otelleri tercih ettiğini aktararak, apart ve villalara da yoğun ilgili olduğunu dile getirdi.

"İki katına çıktı"

Antalya'nın bayram ve bu dönemde turistik bölgelerinde kentin nüfusunu ikiye katlayan bir hareketlilik olduğuna değinen Hamit Kuk, " Normal planlama o bölgenin nüfusuna göre yapılıyor. Ama iki katı turist gelince alt yapı zaman zaman yetersiz hale geliyor. Özellikle Antalya-Alanya Karayolu ihtiyacı karşılayamayacak durumda. Turizmin gelişmesiyle beraber, ihtiyaçlarda alt yapı da yeni yatırım ihtiyacı doğuyor. Alt yapının gelişmemiş olmaması turizm hareketliliğini olumsuz etkiler. Biz turizm Türkiye'nin petrolüdür, diyoruz. Türkiye'nin petrolü olan turizme alt yapı yatırımını yapmakta fayda var. Bu konuda adımlar atılacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.