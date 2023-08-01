Antalya'ya 2023 yılında 8 milyon turist geldi

Antalya'ya 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 184 bin 89 oldu. Bu rakam turizm noktasında tüm zamanların en iyi ilk 7 ayı olarak tarihe geçti. Ruslar, Antalya'yı ziyaret eden turistler arasında birinci sırada yer aldı.

ANTALYA'ya 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 184 bin 89 oldu. Bu rakam turizm noktasında tüm zamanların en iyi ilk 7 ayı olarak tarihe geçti.

Denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri ile dünyanın ve Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Antalya'ya 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 184 bin 89 oldu. Bu rakam turizm noktasında tüm zamanların en iyi ilk 7 ayı olarak tarihe geçti.

2023 yılında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ikinci sırada yer alıyor. 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya en çok turist 1 milyon 853 bin 879 kişi ile Rusya'dan geldi. Rusya'yı 1 milyon 638 bin 603 turistle Almanya, 716 bin 991 turistle İngiltere takip etti. 7 aylık periyotta hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna oldu.