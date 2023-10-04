Antalya'ya 13 Milyon Turist Geldi, Rusya Birinci Sırada

Moskova Hükümeti Bakanı, Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Sergey Çeremin ve beraberindeki heyeti ağırlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bugün itibariyle Antalya'mıza 13 milyon 814 bin yabancı turist geldi. 2 milyon 894 bin ile Rusya birinci sırada. Yıl sonunda 15 milyonu geçeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Moskova Hükümeti Bakanı, Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Sergey Çeremin, Moskova-Güney İdari Yönetimi Başkan Yardımcısı Aleksey Yeroşin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Antalya'nın tarım ve turizm potansiyeli hakkında bilgi veren Başkan Böcek, heyeti Antalya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Temasları hakkında bilgi verdi

Antalya ziyaretleri hakkında bilgi veren Moskova Hükümeti Bakanı, Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Sergey Çeremin, eğitim alanında iş birliği yapmak istediklerini söyledi. Antalya'daki okullarda incelemelerde bulunduklarını söyleyen Çeremin, "Öğretmenlerimizin programı çok olumlu geçti. Buradaki okullarda görüşmelerde bulundular. Biz eğitim alanında iş birliğinin gelişmesini istiyoruz" dedi.

Çeremin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı'nda bulunan Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışmalarından da çok etkilendiklerini söyledi.

"Ortak işler yapmak istiyoruz"

Antalya'yı ziyaret eden heyetin içinde Moskova Ticaret Odası Başkanının da bulunduğunu söyleyen Çeremin, Antalyalı iş insanları ile görüşmeler yapacaklarını belirtti. Aynı zamanda turizm alanında da iş birliğinin son derece olumlu geliştiğine değinen Çeremin, "Halkımızın birçoğu Antalya'da tatil yapıyor. Teknoloji alanında da iş birliği yapmak istiyoruz. Teknoparklar arası bilgi iletişim konularında ortak işler yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Rus kültür günleri düzenlemeyi planlıyoruz ve bunu da Antalya'da gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim ünlü sanatçılarımızın çoğu Antalya'da festivallere katılıyorlar. Ziyaretimden kısa bir süre önce Moskova Hükümeti'nin Kültür Dairesi ile sinema yapımcıları ile bir görüşmem oldu. Onlar sizin film festivalinize katılmayı çok istiyorlar" diye konuştu.

"Birlikte güzel şeyler yapabiliriz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek de Antalya'nın Türk turizminin ve tarımının başkenti olduğunu belirti. Antalya'nın deniz, kum ve güneşin yanı sıra 500'den fazla antik kentiyle tarihi de barındırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Sizlerle ticaret, sosyal, kültür ve sanat anlamında işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyarız. Birlikte güzel şeyler yapabiliriz. Bugün itibariyle Antalya'mıza 13 milyon 814 bin yabancı turist geldi. 2 milyon 894 bin ile Rusya birinci sırada. Yılbaşından bu yana toplam 13 milyon turist ziyaret etti. Yıl sonunda 15 milyonu geçeceğimizi düşünüyoruz."

Büyükşehir belediyesi öncülük edecek

Antalya'nın eğitimi ile de bilgi veren Başkan Böcek, "Antalya'da bin 709 okul, 34 bin 250 öğretmen, 473 bin öğrenci var. Okullarımız Milli Eğitim Bakanlığı aynı zamanda iş insanlarımızın, hayırseverlerin desteğiyle yapılır. Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisemizde bin 810 öğrenci var. Okul yapımında hayırseverler olarak birinci sıradayız. Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapabiliriz" dedi. - ANTALYA