Antalya ve Trabzon Havalimanları Kurban Bayramı'nda Rekor Kırdı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ve Trabzon havalimanlarının Kurban Bayramı'nda tüm zamanların rekorlarını kırdığını açıkladı. Antalya Havalimanı 1 Temmuz 2023 tarihinde iç hatta 168, dış hatta ise 1020 olmak üzere toplamda 1188 uçak trafiğine hizmet verdi ve 199 bin 419 yolcu ile rekorunu tazeledi. Trabzon Havalimanı ise 30 Haziran 2023 tarihinde 145 uçak trafiğiyle kendi rekorunu kırdı. Rekorların kırıldığı bir bayram oldu. Yeni rekorlar bekliyoruz.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda Antalya ve Trabzon havalimanlarında gerçekleşen uçuş trafiğiyle ilgili verileri paylaştı. Uraloğlu, "Antalya Havalimanı 1 Temmuz 2023 tarihinde iç hatta 168, dış hatta ise 1020 olmak üzere toplamda 1188 uçak trafiğine hizmet verdi ve 199 bin 419 yolcu ile rekorunu tazeledi. Açıldığı günden itibaren bir günde en yüksek rakama ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Trabzon Havalimanı ise 30 Haziran 2023 tarihinde 145 uçak trafiğiyle kendi rekorunu kırdı. Rekorların kırıldığı bir bayram oldu" dedi.