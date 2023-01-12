Antalya Valisi kimdir? Antalya Valisi Ersin Yazıcı kimdir? Ersin Yazıcı kaç yaşında, nereli?

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ANTALYA VALİSİ KİMDİR?

Antalya Valiliğinde Ersin Yazıcı görev almaktadır.

ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI KİMDİR?

1969 yılında Düzce Gümüşova'da doğan Ersin Yazıcı, 1990 yılında İstanbul Üniversitesinden mezun oldu. 1992 yılında Kaymakam olarak meslek hayatına başladı. İngiltere'de staj yaptı. 1995-1997 yılları arasında Burdur Karamanlı Kaymakamlığı, 1997-1999 Artvin Ardanuç Kaymakamlığı, 1999-2001 Muş Vali Yardımcılığı, 2001-2003 Nevşehir Vali Yardımcılığı, 2003-2005 İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında da İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2014 yılında Kocaeli Üniversitesinde "Yönetim Bilimleri" konulu Yüksek Lisansını tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Rize Valiliği ve 2016-2020 yılları arasında Balıkesir Valiliği görevinde bulundu. 10.06.2020 tarih 2020/273 sayılı Atama Kararı ile atandığı Antalya Valiliği görevine 22.06.2020 tarihinde başlamıştır.

Evli ve 4 çocuk babası olan Yazıcı iyi derecede İngilizce bilmektedir.