Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer ilçesinde turizm hedeflerini açıkladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer ilçesine yaptığı ziyarette turizm ile ilgili hedeflerini açıkladı. Şahin, kaliteli turizm, yüksek döviz getirisi ve doğanın korunması için sürdürülebilir turizmin önemine vurgu yaptı. Ayrıca alternatif turizm rotalarının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, ikinci ilçe ziyaretini Antalya'nın en önemli turizm noktalarından biri olan Kemer ilçesine gerçekleştirdi. Burada turizm ile ilgili konuşan Şahin, Antalya'nın hedefinin sadece rakamlar olmadığını belirterek, "Hedefimiz hem kalite hem turistin günlük bırakmış olduğu dövizin en yüksek seviyeye çıkartmak hem de bu dünya cenneti doğanın kirletilmemesidir. Sürdürülebilir turizmin mutlaka yapılabilmesidir. Turizmde çeşitliliği mutlaka sağlamalıyız" dedi.

İlçe ziyareti çerçevresinde ilk olarak Kemer Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Şahin, Kaymakam Hüseyin Çam ve ilçe protokol üyelerinden Kemer'in turizmi, tarihi, kültürü ve ilçenin dinamikleri hakkında bilgi aldı.

"Antalya'nın marka değerini daha fazla yükseltmeliyiz"

Antalya'ya yapılan her yatırımın karşılığını fazlasıyla vereceğini vurgulayan Vali Şahin; "Antalya'ya ne yaparsanız karşılığını daha fazla verir. Bu yüzden marka değerini daha fazla yükseltmemiz lazım. Hep üstüne koymalıyız" şeklinde konuştu.

"Alternatif turizm rotaları belirlenmeli"

Kemer ilçesinin alternatif turizm için önemli ve iyi değerlendirilmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "Yayla ve Kanyonlarda alternatif turizm rotaları oluşturulmalı. Doğa yürüyüşü alanları belirlenip haritalandırılmalı. Bu, GPS'ten takip edilecek şekilde düzenlenmeli. Dinlenme noktaları ve turistlerin günün sonunda ulaşacağı yerlere de bir konaklama noktası koyulmalı" dedi.

Kemer Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret eden Vali Şahin, belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Vali Şahin daha sonra Likya bölgesi sınırları içerisinde kalan Idyros Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Vali Hulusi Şahin, Kemer programı çerçevesinde Antalya'da inşa edilen ve dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olan UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi'ni ziyaret ederek, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz'den bilgi alarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Hulusi Şahin Kemer'in çok başarılı ve verimli bir turizm sezon geçirdiğini belirterek; "Kemer Antalya'nın turizmde en önemli ilçelerinden bir tanesi. Çok başarılı ve verimli bir sezon geçiriyor. Sayılarda da 2019'u geçiyoruz. Ama hedefimiz sadece sayı değil. Hedefimiz hem kalite hem turistin günlük bırakmış olduğu dövizin en yüksek seviyeye çıkartmak hem de bu dünya cenneti doğanın kirletilmemesidir. Sürdürülebilir turizmin mutlaka yapılabilmesidir. Turizmde çeşitliliği mutlaka sağlamalıyız. Deniz, kum, güneş var. Tabi ki bunlar olacak ama bunların yanında muhteşem bir kültür ve tarih hazinesi bu bölgede yer alıyor. Biraz önce Idyros Antik Kenti'ni ziyaret ettik. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın destekleriyle kazı çalışmaları devam ediyor. Çok önemli buluntular var. Ayrıca Su Altı Arkeoloji Gemimiz de çalışmalarına devam ediyor. Bu gemi dünyanın en güzel sualtı arkeoloji gemilerinden bir tanesi. Çok önemli ve çok eski batıklara ulaştılar. Elimizde çok sayıda malzeme var. İnşallah bir su altı arkeoloji müzesini Kemer'e kazandırmanın arayışı içindeyiz. Bunu başarabilirsek artık kültür turizmini ve bu mükemmel tarihi de ziyaretçilerimizle buluşturacağız" dedi.

Vali Şahin, ilçedeki son ziyaretlerini ise Kındıl Çeşme Milli Parkı ve Kemer Atıksu Arıtma Tesisi inşaat alanına gerçekleştirerek yetkililerden bilgi aldı. - ANTALYA