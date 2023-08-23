Antalya Valisi Akseki'yi Ziyaret Etti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akseki ilçesini ziyaret ederek, "Akseki, özellikle otantik seyahat ve yörük kültürünün turizmde katma değer oluşturulabilmesi açısından önemli bir yere sahip"dedi.

Akseki Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Şahin, Kaymakam Volkan Hülür ve ilçe protokol üyelerinden ilçe bilgi aldı. Akseki Kaymakamlığı'nda gerçekleşen ziyarette Akseki'nin tarihi ve kültürel yapısıyla ile önemli bir ilçe olduğuna dikkat çeken Vali Şahin, "Akseki gerçekten tarihi ve kültürel yapısıyla önemli bir ilçe ve önemli bir merkez. Antalya'da göreve başlamamın 6'ncı gününde ilk ilçe ziyaretime Akseki ile başladım. Burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Burası Osman Yüksel Serdengeçti ve Ahmet Hamdi Akseki gibi fikir hayatımızda önemli yeri olan şahsiyetlerin memleketi" dedi.

Görüşmede Vali Şahin'e Akseki'nin tarihinin 1286 yılına kadar dayandığını aktaran protokol üyeleri, özellikle bölgenin tarihi ve doğal güzellik bakımından zengin bir konumda olduğunun altını çizdi.

"Akseki'nin potansiyeli büyük"

Akseki'nin tarihinin ve doğal güzelliklerinin, alternatif turizm noktasında önemli bir potansiyel olduğuna değinen Vali Şahin şunları kaydetti: "İlçemizin tarihi çok eski. Doğal güzellikleri çok fazla. Turizm noktasında yeni yürüyüş rotaları, alternatif turizm rotaları oluşturulabilir. Tarihi konaklarda, otellerde konaklama imkanları sunulabilir. Özellikle otantik seyahat ve yörük kültürünün turizmde katma değer oluşturulabilmesi açısından Akseki önemli bir yere sahip. Doğa turizmi açısından da müsait bir coğrafya. Bunlar Akseki'nin alternatif turizm noktasında büyük potansiyeli olduğunu gösteriyor."

"Tarihimizi ve kültürel yapımızı katma değere dönüştürebiliriz"

Avrupa'nın, ülkelerine gelen turistlere tarihlerini iyi bir şekilde anlatarak bunu değere dönüştürdüklerini söyleyen Vali Şahin; "Avrupa'ya gittiğinizde kendi tarihini katma değere dönüştürerek orayı ziyaret eden turistlere sattığını görüyoruz. Bizim kültürümüz onlara göre çok daha eskiye dayanıyor. Bu tarihimizi ve kültürel yapımızı biz de katma değere dönüştürebiliriz" ifadelerini kulandı.

Akseki Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan' ile bir araya gelen Vali Şahin, belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Vali Şahin daha sonra ilçe protokol üyeleriyle birlikte yakın tarihin önemli isimlerinden Osman Yüksel Serdengeçti'nin adını taşıyan "Osman Yüksel Serdengeçti Edebiyat Müzesi"ni ziyaret ederek restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Son ziyaretini ise bir asır önce yöreye özgü mimari ile inşa edilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Zilalcı Konağı'na gerçekleştiren Vali Şahin, tarihi konak hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. - ANTALYA