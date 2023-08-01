Antalya Valiliği, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u teslim aldı

Antalya Valiliği, Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli otomobil Togg'u teslim aldı. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu gururun tüm Türkiye'ye yeterli olduğu belirtildi. Togg'un plakası ise '07 0001' olarak görüldü.