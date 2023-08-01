Antalya Valiliği, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u teslim aldı
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Antalya Valiliği, Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli otomobil Togg'u teslim aldı. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu gururun tüm Türkiye'ye yeterli olduğu belirtildi. Togg'un plakası ise '07 0001' olarak görüldü.
Antalya Valiliği, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u teslim aldı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin gururu, yerli ve milli otomobili Togg'un Antalya Valiliğine hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Paylaşımda, "Bir hayal gerçeğe dönüştü. Bu gurur hepimize yeter. Bu Gurur Türkiye'nin." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Antalya Valiliği önünde fotoğraflanan Togg'un plakasının "07 0001"olduğu görüldü.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Otomobil