Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Antalyalıların soğuk ve fırtınalı bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Antalya Valiliği okullar tatil mi? Son dakika! 11 Ocak Antalya okullar tatil? Antalya okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Antalyalılar bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Antalya Valiliği okullar tatil mi? Son dakika! 11 Ocak Antalya okullar tatil? Antalya okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından İstanbul okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

11 Ocak günü eğitime devam edilecek. Antalya Valiliği tarafından resmi bir açıklama gelmedi.