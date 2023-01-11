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Antalya uçuşlar iptal mi? Antalya havayolu açık mı, kapalı mı?

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Antalya uçuşlar iptal mi? Antalya havayolu açık mı, kapalı mı?

Yurt dışından Antalya'ya gelen ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya Havalimanı'na inemeyen 6 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi. Gelişmeler sonrası Antalya uçuşlar iptal mi? Antalya havayolu açık mı, kapalı mı gibi konular merak edildi.

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Ankara'dan Antalya'ya yapılması planlanan 2 uçuş da iptal edildi. Yağışın hafiflemesinin ardından iniş kalkışlarda sıkıntı kalmadığı duyuruldu. Peki, Antalya uçuşlar iptal mi? Antalya havayolu açık mı, kapalı mı?

ANTALYA UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Hava durumu nedeniyle Antalya'ya gelen ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya Havalimanı'na inemeyen 6 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.AyrıcaAnkara'dan Antalya'ya yapılması planlanan 2 uçuş seferi de iptal edildi. Yağışın hafiflemesinin ardından iniş kalkışlarda sıkıntı kalmadığı açıklandı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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