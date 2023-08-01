Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılının Temmuz ayında Antalya'yı 2 milyon 592 bin 471 kişi ziyaret ederken bu sayı 2023 yılında 2 milyon 660 bin 420 olarak gerçekleşti. Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı ise 8 milyon 184 bin 89 olarak gerçekleşti.

Antalya turizmi 2023 yılında rekorlara doymuyor: Temmuz ayında Antalya'ya 2 milyon 660 bin 420 turist geldi

1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 184 bin 89 olarak gerçekleşti

ANTALYA - Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılının Temmuz ayında Antalya'yı 2 milyon 592 bin 471 kişi ziyaret ederken bu sayı 2023 yılında 2 milyon 660 bin 420 olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte Antalya'ya hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından tüm zamanların en iyi Temmuz ayı gerçekleşmiş oldu.

Denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri ile dünyanın ve Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre turizmin gözde tatil merkezlerinden birisi olan Antalya'ya 2023 yılının 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 184 bin 89 olarak gerçekleşti. Bu rakam turizm noktasında tüm zamanların en iyi ilk 7 ayı olarak tarihe geçti.

Turizm rakamlarında 2022'ye göre yüzde 22 artış var

Eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan Antalya, 2023 yılında turizmdeki yükselen grafiği ile yoluna devam ediyor. 2022 yılının 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla 6 milyon 688 bin 513 turist ziyaret ederken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 8 milyon 184 bin 89 olarak gerçekleşerek artış yüzde 22 oldu. 2023 yılının 1 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 artış kaydetti.

Tüm zamanların en iyi temmuz ayı

Turizm de rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılının Temmuz ayında Antalya'yı 2 milyon 592 bin 471 kişi ziyaret ederken bu sayı 2023 yılında 2 milyon 660 bin 420 olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte Antalya'ya hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından tüm zamanların en iyi Temmuz ayı gerçekleşmiş oldu.

İlk 7 aylık dönemde Rusya lider

2023 yılında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ise ikinci sırada yer alıyor. 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya en çok turist 1 milyon 853 bin 879 ile Rusya'dan geldi. Rusya'yı 1 milyon 638 bin 603 turistle Almanya, sonra da 716 bin 991 turistle İngiltere takip etti. On aylık periyotta hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna oldu.