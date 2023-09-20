Antalya Turizm Sezonu Uzadı, Rezervasyonlar İyi Gidiyor

Antalya turizm sezonu, Batı Avrupa ülkelerinden gelen rezervasyonlarla kasım ayı ortalarına kadar uzadı. Turist sayısı rekor yılı olan 2019'un üzerinde seyrediyor ve 12 milyon turist hedefleniyor. Doluluk oranları yüksek olan oteller, son dakika rezervasyonlarıyla doluluklarını artırdı. Ukrayna pazarının yerini Polonya ve İngiltere aldı. Sezonun 15 Kasım'a kadar uzayacağı ve sonrasında alternatif turizm çeşitleriyle destekleneceği belirtiliyor.

ANTALYA'da turizm sezonu, özellikle Batı Avrupa ülkelerinden gelen rezervasyonlarla birlikte kasım ayı ortalarına kadar uzadı. Eylülün ilk haftası verilerine göre 11 milyon 350 bin turist sayısını aşan, ay sonunda 12 milyon barajını geçmeyi hedefleyen sektörün temsilcileri, ekim rezervasyonlarının da çok iyi olduğunu açıkladı.

Bu yıl Antalya turizminde Rusya- Ukrayna Savaşı dolayısıyla Ukrayna pazarının durması, enflasyona bağlı fiyat artışları, seçim, yatak kapasitesindeki artışlar ve yerleşik yabancıların evlerini otel gibi kiralaması gibi sebeplerle bazı sorunlar yaşansa da gelen turist sayısı verileri, 'rekor yıl' olarak kabul edilen 2019'un üstünde seyrediyor. 2019'da 15,5 milyonu aşan turist ağırlayan kent, özellikle temmuz ayından itibaren yaşanan rezervasyon artışıyla yıl sonunda 2019 rekorunu kırmayı hedefliyor.

TEMMUZDAN SONRA DOLULUKLAR ARTTI

Kundu'da beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, bu yılın turizm sezonu başlangıcına dikkati çekerek, hem seçim atmosferi hem de diğer ülkelerdeki ekonomik sorunlar gibi sebeplerle özellikle mayıs ve haziran aylarında beklenen rezervasyonları alamadıklarını söyledi. Temmuzdan itibaren ağustos ve eylül ayları için fiyat-fayda dengesini yakalayan işletmelerin doluluk anlamında sorun yaşamadığını kaydeden Çağlar, "Özellikle üst segment, yüksek fiyatlı, A ve A plus turistleri hedefleyen tesislerde bölgelere göre bazı rezervasyon zorlukları yaşandı. Biz aslında bu ayı biraz zayıf bekliyorduk fakat son dakika rezervasyonları ve genel olarak fiyatlardaki ayarlamalarla yüksek doluluklara ulaşıldı" dedi.

UKRAYNA'NIN EKSİĞİNİ POLONYA GİDERDİ

Zayıf pazarların yerini başka pazarların aldığına dikkati çeken Çağlar, "Buna örnek verecek olursak, Ukrayna'nın yerini Polonya ve biraz da İngiltere pazarı aldı ve oradaki eksiklerimiz giderildi. Bu yıl keyifli gidiyor, havanın iyi gitmesi de bu durumu destekliyor. Şu an son dakika rezervasyonları mutlu edici, doluluklarımız yükseldi. Ekim ayı da güzel görünüyor, zaten göstergeler ağustos ayında kendisini belli etti" diye konuştu.

SEZON 15 KASIM'A UZADI

İklim şartlarına bağlı sezonun 15 Kasım'a kadar uzayacağının görüldüğünü dile getiren İsmail Çağlar, sonrasında da toplantı grupları ve spor, sağlık gibi diğer alternatif turizm çeşitleriyle destekleneceğini kaydetti. Eylülün ilk haftası itibarıyla 11,5 milyona yakın turist ağırlandığını belirten Çağlar, "Çok güzel bir rakam, otellerde de doluluğu toparladık. Sanıyorum yıl sonunda 15-16 milyon gibi bir rakamla bu seneyi taçlandırırız. Artık bir taraftan da önümüzdeki yıla bakıyoruz" dedi.

ORTA DOĞU RUSYA'NIN AÇIĞINI KAPATTI

Halihazırda kendi tesislerindeki doluluk oranının yüzde 70 olduğunu, bazı otellerde yüzde 90'a kadar gittiğini anlatan Çağlar, şu değerlendirmede bulundu:

"Okulların açılmasının biraz dezavantajı var fakat belli yaş üzeri misafir grupları gelecek. Özellikle İngiltere ve Batı Avrupa'dan misafirlerimiz ağırlık kazanıyor. Ayrıca bu sene Orta Doğu'dan da yüksek sayılarda misafir ağırladık. Özellikle Kundu, Lara bölgeleri şehre yakın olması nedeniyle Orta Doğu'dan ciddi düzeyde misafir aldı. Rusya'dan beklediğimiz misafir gelmeyince bu eksikliği giderdi. Orta Doğu'dan gelen misafirin tatil alışkanlığı, davranışı da farklı. Çoğunlukla otelde zaman geçiriyorlar. Alışveriş konusunda da iyiler. Bunu bölgemizdeki esnaf arkadaşlarımızdan da duyuyoruz, taksi esnafından, restoran esnafına onları mutlu ettiklerini biliyoruz."