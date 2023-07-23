Antalya, turist sayısında yeni bir rekor kırdı

Antalya, Ocak ayından bugüne kadar 7 milyonun üzerinde turist ağırlayarak yeni bir rekor kırdı. Dün ise dış hatlardan 99 bin 149 yolcu gelerek günlük gelen yolcu sayısında bir kez daha rekor kırıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bu yılın Antalya için rekorlar yılı olduğunu belirtti.

Antalya, gelen turist sayısında rekor kırmaya devam ediyor. Ocak ayından bugüne kadar 7 milyonun üzerinde turist ağırlayan kente dün dış hatlardan 99 bin 149 yolcunun gelmesi ile yeni bir rekor daha kırıldı.

Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya'yı hava yoluyla 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçmişti. Şehir dün bir kez daha günlük gelen yolcu sayısında rekor kırdı. Antalya Havalimanı'ndan 98 bin 148, Gazipaşa Havalimanı'ndan bin 1 olmak üzere sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısı 99 bin 149 oldu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Bu yıl, Antalya'mız için rekorlar yılı oluyor" dedi. - ANTALYA