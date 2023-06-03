3 Haziran Cumartesi günü Antalya'da gelen top sesleri vatandaşları endişelendirdi. Arama motorlarında ise Antalya top sesi neden var? Antalya'da ne oluyor? Son dakika! Antalya silah sesi neden var? soruları aratılıyor.

Antalya'da bugün akşam saatlerinde meydana gelen top seslerinin ardından vatandaşlar Antalya top sesi neden var? Antalya'da ne oluyor? Son dakika! Antalya silah sesi neden var? sorularına yanıt arıyor. Merak edilen Antalya top sesi neden var? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

ANTALYA'DA TOP SESİ NEDEN VAR?

Göreve Başlama Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna Külliye'nin A Kapısı'na varışta Atlı Tören Birliği katıldı. Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirildi.