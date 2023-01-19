Sosyal konut projesi kapsamında 19 Ocak tarihinde gerçekleştirilen Antalya TOKİ kura sonuçları merak ediliyor ve bu nedenle Antalya TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı araştırılıyor. 19 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen Antalya TOKİ kura çekimi nedeniyle E- Devlet Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi de araştırılıyor. İşte Antalya TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! TOKİ Antalya kura sonuçları belli oldu mu? E- Devlet Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Antalya TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla beraber yapılan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken merak ediliyor. Arama motorlarında Antalya TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! TOKİ Antalya kura sonuçları belli oldu mu? Antalya TOKİ kura sonuçları isim listesi! araması yapılıyor. Detaylar haberimizde

ANTALYA TOKİ KURA SONUÇ LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.