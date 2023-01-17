Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman? 18 Ocak Çarşamba Antalya TOKİ kura çekimi CANLI izle!

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ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Antalya TOKİ kura çekimi 18 Ocak Çarşamba 13.00'te başlayacak.

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İLK EVİM, İLK İŞYERİM PROJESİNDE 1,5 AYDA 8 MİLYON BAŞVURU

"İlk Evim" projesinde e-Devlet ve bankalar üzerinden resmî müracaat süresi tamamlandı. 1,5 ayda 8 milyon başvuru yapıldı, geçerli başvuru sayısı5 milyon 135 bin 324'e ulaştı! Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz, söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz!