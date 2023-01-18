TOKİ sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Antalya kura çekimlerinin başlaması ile birlikte bugün gerçekleşecek olan Antalya TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte Antalya TOKİ kura çekimi canlı İZLE! TOKİ TV Antalya kura çekimi İZLE! Antalya TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki!

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TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş Antalya ili başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Antalya TOKİ çekilişi ise takip edilmek isteniyor. İşte Antalya TOKİ kura çekimi canlı İZLE! TOKİ TV Antalya kura çekimi İZLE! Antalya TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki!

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesin kapsamında gerçekleştirilecek olan projenin Antalya etabı için yapılacak olan kura çekimini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alan kısımdan Antalya TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki ile Antalya TOKİ kura çekimi canlı olarak izleyebilir.

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ FULL HD CANLI İZLEME LİNKİ

2023 ANTALYA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.