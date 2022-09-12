Antalya TOKİ kura çekilişi ne zaman? 250 bin TOKİ ucuz sosyal ev başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

TOKİ 81 il sosyal konut projesi için beklenen tarih belli oldu! Antalyalılar Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar merak ediyor. Vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi TOKİ kura çekilişi ne zaman? 250 bin TOKİ ucuz sosyal ev başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir? araştırılıyor. Peki, Antalya TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen TOKİ ucuz konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül tarihinde açıklanıyor. Vatandaşlar AntalyaTOKİ kura çekilişi ne zaman? 250 bin TOKİ ucuz sosyal ev başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir? araştırılıyor. Peki, AntalyaTOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

81 ilde yapılması planlanan proje için Bakan Kurum açıklamada bulundu. Çalışmanın detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de duyuracağını bildirdi.

TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konut -Konut Arsası -Sanayi Sitelerinin olacağı projeden Gençler -Emekliler -Şehit Yakınları-Gaziler -Engelliler faydalanabilecek.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

25 yaşını doldurmuş olmak.

Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan uzun süredir ikmet ediyor olmak.

TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak.

Hanehalkı adı altında yalnızca bir adet başvuru yapılmış olmalı.

Anadolu'da 14 bin TL, Antalya'da ise 16 bin TL'nin altında hane geliri olanlar projeye başvuru yapabilecek.

BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.