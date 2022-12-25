Antalya TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sorusu araştırılırken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Antalya için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Antalya TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Antalya TOKİ kura çekimi tarihi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Antalya TOKİ kura çekilişi ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Antalya etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Antalya TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Antalya TOKİ kura çekimi tarihi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. TOKİ resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru ile birlikte kura çekimi için il il açıklama yapılıyor. Antalya ili için gerçekleştirilecek olan kura çekiminin tarihi henüz belli olmadı.

2022 ANTALYA TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Sivas sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET ANTALYA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak E- DEVLET ANTALYA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI'na tıklayınız.