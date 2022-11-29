Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Gündem Haberleri

Antalya TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Antalya etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman?

Polislerin 'Dur' ihtarına uymayıp silah çektiler: 1 ölüPolislerin "Dur" ihtarına uymayıp silah çektiler: 1 ölü
Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandıAntalya'da "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı
Damada şaka olarak takılan takılar davetlileri şaşırttıDamada şaka olarak takılan takılar davetlileri şaşırttı

TOKİ kura çekimleri başladı. Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman? Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman? Antalya TOKİ kura çekimi saat kaçta?

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekilişi, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. Sosyal Konut Projesi'nde bir diğer etap ise 17 Kasım itibariyle başladı. 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım arasında yapılacağı açıklandı. TOKİ arsa başvuruları da tamamlandı. 100 bin arsa satışının olduğu Antalya TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı zaman haberimiz güncellenecektir.

Antalya TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Antalya TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Antalya Toki Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title