Antalya TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Antalya etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman? Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman? Antalya TOKİ kura çekimi saat kaçta?

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekilişi, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. Sosyal Konut Projesi'nde bir diğer etap ise 17 Kasım itibariyle başladı. 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım arasında yapılacağı açıklandı. TOKİ arsa başvuruları da tamamlandı. 100 bin arsa satışının olduğu Antalya TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı zaman haberimiz güncellenecektir.