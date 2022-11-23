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Antalya Tarım Fuarı 2022 ne zaman, nerede yapılacak?

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Antalya Tarım Fuarı 2022 ne zaman, nerede yapılacak?

Tarım fuarı Growtech 27 ülkenin katılımcılarını ağırlayacak. Peki, Antalya Tarım Fuarı 2022 ne zaman yapılacak? İşte, detaylar…

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Dünyanın önemli örtü altı tarım sektörü fuarlarından olan Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda, bir araya gelecek. Peki, Antalya Tarım Fuarı 2022 ne zaman, nerede yapılacak?

ANTALYA TARIM FUARI 2022 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Dünyanın önemli örtü altı tarım sektörü fuarlarından olan Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda, 27 ülkeden 600 katılımcı bir araya gelecek.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, yaptığı açıklamada, fuar için hazırlıkların tamamlandığını, 23-26 Kasım'da Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde global tarım sektörü temsilcilerini ticaret ve ihracat için yeniden buluşturacaklarını belirtti.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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