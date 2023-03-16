Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına neden olan sel sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 ilimize daha uyarı geldi. Bu nedenle Antalya'da yaşamakta olan vatandaşların gündeminde Antalya sel riski var mı? Sorusu yer aldı. Peki, Antalya sel riski var mı? Antalya'da yağmur yağacak mı, hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı geldi!

Yapılan uyarılar ile birlikte Antalya sel riski var mı? Sorusu gündeme geldi. Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış, can kayıplarına neden oldu. İki kentte de hayatı felç eden sel sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 ilimize daha uyarı geldi. Peki, Antalya sel riski var mı? Antalya'da yağmur yağacak mı, hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı geldi!

ANTALYA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI, HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Muğla, Antalya, Isparta ve Burdur için sağanak yağış uyarısı yapılırken, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre 16 Mart Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Muğla'da, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri başta olmak üzere Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANTALYA SEL RİSKİ VAR MI?

Yağışların 1500 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."