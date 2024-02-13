ANTALYA SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDEN VAR MI? Kaç kişi öldü?

Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle sele teslim olan Antalya'da çok sayıda ev ve iş yeri zarar görürken, 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Antalya'da yaşanan ve büyük maddi hasara yol açan sel felaketinde kaç kişinin hayatını kaybettiği merak ediliyor. Antalya'daki sel felaketinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Selde ölen kişi veya kişilerin kim olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Antalya'da selde ölen kişi kim? Selden dolayı kaç kişi öldü? Detaylar haberimizde...

ANTALYA SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDEN VAR MI?

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Yağışın yol açtığı su birikintileri ve sel nedeniyle birçok ev, iş yeri ve araç zarar gördü. 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden vatandaşıın kimliği ise henüz açıklanmadı.