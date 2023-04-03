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Antalya sahur saati kaçta? 4 Nisan Antalya için sahur vakti ne zaman? Antalya imsak saati!

Antalya sahur saati kaçta? 4 Nisan Antalya için sahur vakti ne zaman? Antalya imsak saati!

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Antalya sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Antalya sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Antalya imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Antalya sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Antalya imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler...

Antalya sahur vakti! Antalya sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Antalya sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Antalya imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Antalya sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Antalya imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler haberimizde...

ANTALYA SAHUR VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre Antalya imsak vakti saati 05:11 olarak açıklanmıştır.

ANTALYA İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144423 Mart 2023 Perşembe05:3006:5013:0916:3619:1820:33
2 Ramazan 144424 Mart 2023 Cuma05:2906:4913:0916:3719:1920:34
3 Ramazan 144425 Mart 2023 Cumartesi05:2706:4713:0816:3719:2020:35
4 Ramazan 144426 Mart 2023 Pazar05:2606:4613:0816:3719:2020:36
5 Ramazan 144427 Mart 2023 Pazartesi05:2406:4413:0816:3819:2120:37
6 Ramazan 144428 Mart 2023 Salı05:2206:4313:0816:3819:2220:38
7 Ramazan 144429 Mart 2023 Çarşamba05:2106:4213:0716:3819:2320:39
8 Ramazan 144430 Mart 2023 Perşembe05:1906:4013:0716:3819:2420:40
9 Ramazan 144431 Mart 2023 Cuma05:1706:3913:0716:3919:2520:41
10 Ramazan 144401 Nisan 2023 Cumartesi05:1606:3713:0616:3919:2620:42
11 Ramazan 144402 Nisan 2023 Pazar05:1406:3613:0616:3919:2720:43
12 Ramazan 144403 Nisan 2023 Pazartesi05:1206:3413:0616:4019:2720:44
13 Ramazan 144404 Nisan 2023 Salı05:1106:3313:0516:4019:2820:45
14 Ramazan 144405 Nisan 2023 Çarşamba05:0906:3113:0516:4019:2920:46
15 Ramazan 144406 Nisan 2023 Perşembe05:0806:3013:0516:4019:3020:47
16 Ramazan 144407 Nisan 2023 Cuma05:0606:2813:0516:4119:3120:48
17 Ramazan 144408 Nisan 2023 Cumartesi05:0406:2713:0416:4119:3220:49
18 Ramazan 144409 Nisan 2023 Pazar05:0306:2513:0416:4119:3320:50
19 Ramazan 144410 Nisan 2023 Pazartesi05:0106:2413:0416:4119:3420:51
20 Ramazan 144411 Nisan 2023 Salı04:5906:2313:0416:4119:3420:52
21 Ramazan 144412 Nisan 2023 Çarşamba04:5806:2113:0316:4219:3520:54
22 Ramazan 144413 Nisan 2023 Perşembe04:5606:2013:0316:4219:3620:55
23 Ramazan 144414 Nisan 2023 Cuma04:5406:1813:0316:4219:3720:56
24 Ramazan 144415 Nisan 2023 Cumartesi04:5306:1713:0316:4219:3820:57
25 Ramazan 144416 Nisan 2023 Pazar04:5106:1613:0216:4219:3920:58
26 Ramazan 144417 Nisan 2023 Pazartesi04:4906:1413:0216:4319:4020:59
Kadir Gecesi
27 Ramazan 144418 Nisan 2023 Salı04:4806:1313:0216:4319:4121:00
28 Ramazan 144419 Nisan 2023 Çarşamba04:4606:1213:0216:4319:4121:01
29 Ramazan 144420 Nisan 2023 Perşembe04:4406:1013:0116:4319:4221:03

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

Bayram Namazı :06:46
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