Antalya sahur saati kaçta? 13 Nisan Antalya için sahur vakti ne zaman? Antalya imsak saati!

Antalya sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Antalya sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Antalya imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Antalya sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Antalya imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler...