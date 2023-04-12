Antalya sahur saati kaçta? 13 Nisan Antalya için sahur vakti ne zaman? Antalya imsak saati!
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Antalya sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Antalya sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Antalya imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Antalya sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Antalya imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler...
Antalya sahur vakti! Antalya sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Antalya sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Antalya imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Antalya sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Antalya imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler haberimizde...
ANTALYA SAHUR VAKTİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre Antalya imsak vakti saati04:56 olarak açıklanmıştır.
ANTALYA İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1444
|23 Mart 2023 Perşembe
|05:30
|06:50
|13:09
|16:36
|19:18
|20:33
|2 Ramazan 1444
|24 Mart 2023 Cuma
|05:29
|06:49
|13:09
|16:37
|19:19
|20:34
|3 Ramazan 1444
|25 Mart 2023 Cumartesi
|05:27
|06:47
|13:08
|16:37
|19:20
|20:35
|4 Ramazan 1444
|26 Mart 2023 Pazar
|05:26
|06:46
|13:08
|16:37
|19:20
|20:36
|5 Ramazan 1444
|27 Mart 2023 Pazartesi
|05:24
|06:44
|13:08
|16:38
|19:21
|20:37
|6 Ramazan 1444
|28 Mart 2023 Salı
|05:22
|06:43
|13:08
|16:38
|19:22
|20:38
|7 Ramazan 1444
|29 Mart 2023 Çarşamba
|05:21
|06:42
|13:07
|16:38
|19:23
|20:39
|8 Ramazan 1444
|30 Mart 2023 Perşembe
|05:19
|06:40
|13:07
|16:38
|19:24
|20:40
|9 Ramazan 1444
|31 Mart 2023 Cuma
|05:17
|06:39
|13:07
|16:39
|19:25
|20:41
|10 Ramazan 1444
|01 Nisan 2023 Cumartesi
|05:16
|06:37
|13:06
|16:39
|19:26
|20:42
|11 Ramazan 1444
|02 Nisan 2023 Pazar
|05:14
|06:36
|13:06
|16:39
|19:27
|20:43
|12 Ramazan 1444
|03 Nisan 2023 Pazartesi
|05:12
|06:34
|13:06
|16:40
|19:27
|20:44
|13 Ramazan 1444
|04 Nisan 2023 Salı
|05:11
|06:33
|13:05
|16:40
|19:28
|20:45
|14 Ramazan 1444
|05 Nisan 2023 Çarşamba
|05:09
|06:31
|13:05
|16:40
|19:29
|20:46
|15 Ramazan 1444
|06 Nisan 2023 Perşembe
|05:08
|06:30
|13:05
|16:40
|19:30
|20:47
|16 Ramazan 1444
|07 Nisan 2023 Cuma
|05:06
|06:28
|13:05
|16:41
|19:31
|20:48
|17 Ramazan 1444
|08 Nisan 2023 Cumartesi
|05:04
|06:27
|13:04
|16:41
|19:32
|20:49
|18 Ramazan 1444
|09 Nisan 2023 Pazar
|05:03
|06:25
|13:04
|16:41
|19:33
|20:50
|19 Ramazan 1444
|10 Nisan 2023 Pazartesi
|05:01
|06:24
|13:04
|16:41
|19:34
|20:51
|20 Ramazan 1444
|11 Nisan 2023 Salı
|04:59
|06:23
|13:04
|16:41
|19:34
|20:52
|21 Ramazan 1444
|12 Nisan 2023 Çarşamba
|04:58
|06:21
|13:03
|16:42
|19:35
|20:54
|22 Ramazan 1444
|13 Nisan 2023 Perşembe
|04:56
|06:20
|13:03
|16:42
|19:36
|20:55
|23 Ramazan 1444
|14 Nisan 2023 Cuma
|04:54
|06:18
|13:03
|16:42
|19:37
|20:56
|24 Ramazan 1444
|15 Nisan 2023 Cumartesi
|04:53
|06:17
|13:03
|16:42
|19:38
|20:57
|25 Ramazan 1444
|16 Nisan 2023 Pazar
|04:51
|06:16
|13:02
|16:42
|19:39
|20:58
|26 Ramazan 1444
|17 Nisan 2023 Pazartesi
|04:49
|06:14
|13:02
|16:43
|19:40
|20:59
|Kadir Gecesi
|27 Ramazan 1444
|18 Nisan 2023 Salı
|04:48
|06:13
|13:02
|16:43
|19:41
|21:00
|28 Ramazan 1444
|19 Nisan 2023 Çarşamba
|04:46
|06:12
|13:02
|16:43
|19:41
|21:01
|29 Ramazan 1444
|20 Nisan 2023 Perşembe
|04:44
|06:10
|13:01
|16:43
|19:42
|21:03
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı :06:46