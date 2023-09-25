Antalya Otomobil Festivali Ziyaretçilerden Yoğun İlgi Gördü

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye'nin ilk otomobil festivali olan Antalya Otomobil Festivali, klasik, modifiye, motor, offroad, drift araçlarının bir arada bulunduğu renkli etkinlikleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği klasik, modifiye, motor, offroad, drift araçlarının hepsinin bir arada bulunduğu Türkiye'nin ilk festivali olan Antalya Otomobil Festivali, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin 29 ilinden bin 500 otomobilin katıldığı Antalya Otomobil Festivali, ziyaretçi akınına uğradı. Klasik, modifiye, motor, offroad, drift araçlarının hepsinin bir arada bulunduğu Türkiye'nin ilk festivali olan Antalya Otomobil Festivali, renkli etkinlik tablosuyla yoğun ilgi gördü. Offroad, motor ve drift araç pilotları hünerlerini sergiledi, festival katılımcıları da gösterileri büyük bir heyecanla izledi. Offroad etkinlikleri, motor showlar, drift etkinlikleriyle renklenen festivalde, klasik ve modifiye araçlarda sergilendi. Birbirinden göz alıcı araçların bulunduğu festival, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Dokumapark, gün boyu otomobil tutkunlarıyla doldu taştı. - ANTALYA