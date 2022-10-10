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Antalya orman yangını söndürüldü mü? Antalya yangını söndü mü? Antalya orman yangını son durum ne?

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını vatandaşları korkuttu. Öğlen saatlerinde Antalya'da çıkan orman yangını hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Antalya yangını söndü mü? sorusu aratılmakta. 10 Ekim tarihinde Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını merakla araştırılıyor. Peki, Antalya orman yangını söndürüldü mü? Antalya yangını söndü mü? Antalya orman yangını son durum ne?

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Antalya orman yangını söndürüldü mü? sorusu tüm vatandaşların merakla araştırdıkları sorular arasında yer alıyor. 10 Ekim tarihinde öğlen saatlerinde meydana gelen orman yangını vatandaşlar korkuttu. Kumluca ilçesindeki orman yangını hakkında merak edilenler var. Peki, Antalya orman yangını söndürüldü mü? Antalya yangını söndü mü? Antalya orman yangını son durum ne?

ANTALYA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Beşikçi Mahallesi Örümler mevkisinde, yol kenarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Helikopter ve arazözler ile yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Orman Yangını Kumluca Antalya Gündem Yaşam Haberler

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