Antalya okullar tatil mi? 9 Ocak Salı Hangi ilçelerde okullar tatil? Antalya'da yarın okullar tatil mi?

Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya'da beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi mi araştırılıyor. Peki, Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, Antalya'da okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Antalya'da yarın okullar tatil mi? Sorularının yanıtı ve Antalya'da okulların tatil olduğu ilçeler haberimizde...

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'nın Doğusu ile Isparta'nın Güney ve Burdur'un Doğu İlçelerinde Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Beklendiği Yer:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Antalya'nın doğusu ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı:

08.01.2024 18.00-09.01.2024 23.59

Okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.