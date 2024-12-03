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Antalya okullar tatil mi 4 Aralık Çarşamba (SON DAKİKA Antalya Valiliği Açıklaması)!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava durumu tahminlerine göre bugün İstanbul dahil yurdun batısında kuvvetli sağanak etkili olacak. Antalya'yı 'turuncu kod' ile uyaran Meteoroloji, il il son durumu da paylaştı. Peki, Antalya okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Mersin, Adana, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Antalya okullar tatil mi 4 Aralık Çarşamba (SON DAKİKA Antalya Valiliği Açıklaması)!

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

Yağışların; Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANTALYA'YA TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenen Antalya için 'turuncu kodlu uyarı' verdi. Bu kentte yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Okulların tatil olup olmayacağı yönünde herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Antalya okullar tatil mi 4 Aralık Çarşamba (SON DAKİKA Antalya Valiliği Açıklaması)!

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa hariç bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ve güneyi ile Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Eskişehir'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

Antalya okullar tatil mi 4 Aralık Çarşamba (SON DAKİKA Antalya Valiliği Açıklaması)!
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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