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Antalya okullar tatil mi 3 Aralık Salı (Son Dakika Antalya Valiliği)?

Antalya okullar tatil mi 3 Aralık Salı (Son Dakika Antalya Valiliği)?
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3 Aralık Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Peki, Antalya okullar tatil mi 3 Aralık Salı?

Antalya ve Muğla'da başlayan kuvvetli sağanak yağışlar, velilerin ve öğrencilerin gündemindeki en önemli konu haline geldi. Peki, Antalya okullar tatil mi 3 Aralık Salı?

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinde okullar tatil edilmişti.

Ancak 3 Aralık Salı günü için henüz valiliklerden yada kaymakamlıklardan okullarda kar tatili açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YARIN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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