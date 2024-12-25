Antalya okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Antalya Valiliği)?

Antalya ve Muğla'da başlayan kuvvetli sağanak yağışlar, velilerin ve öğrencilerin gündemindeki en önemli konu haline geldi. Peki, Antalya okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba?

25 Aralık Çarşamba ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Çarşamba günü için tatil açıklaması gelmedi.

VALİLİK UYARDI



UYARI

24-25 Aralık tarihlerinde devam etmesi tahmin edilen sağanak yağışlar ve muhtemel fırtına nedeniyle

Özellikle dere yataklarında evi bulunan,

sitelerin kapalı otoparklarında araçları olan,

Zemin kodunun altındaki iş yerlerinde malzemeleri bulunan,

Seralarda ve tarım arazilerinde kalan vatandaşlarımızın,

Dikkatli olması ve gerekli tedbirleri almaları,

Konya-Antalya yolunu kullancak sürücülerimizin kar lastiği ve zincir takmaları,

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde (Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz) Kuvvetli Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (Çarşamba) akşam saatlerinde kuzeyi, Perşembe (26.12.2024) öğle saatlerinden sonra genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi (28.12.2024) günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Akdeniz'de Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerine kadar Mersin'in doğusu ile Adana'nın batısında da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Denizlerimizde (Batı Akdeniz (Muğla-Anamur)) Fırtına Bekleniyor!

Batı Akdeniz'de (Muğla-Anamur) rüzgarın; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara'nın Güneyinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

24.12.2024 Salı günü ilk saatlerde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında, öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in doğusu ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batı Kesimlerde Beklenen Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

Rüzgarın, bu akşam (Pazartesi) saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi ve Ege Bölgesi'nde, Salı günü (24.12.2024) Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü (25.12.2024) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Muğla'da Beklenen Şiddetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

24.12.2024 Salı ilk saatlerden itibaren Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların şiddetli (51-100 kg/m2) ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba (25.12.2024) öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen şiddetli yağışlar sebebiyle ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Antalya'da Beklenen Şiddetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Antalya il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; 24.12.2024 Salı sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; başta Konya Antalya karayolu Alacabel geçidi olmak üzere 1300-1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 25.12.2024 Çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kuvvetli yağışlar sebebi ile sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyılarda küçük çaplı dolu yağışı ve hortum, yükseklerde buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Göller Yöresi ile Konya'nın Güneybatısında Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

24.12.2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) yağış bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneybatısının (Konya-Antalya karayolu başta olmak üzere 1300-1400 metre rakım ve üzeri) yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ege Bölgesinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

24.12.2024 Salı günü, Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.